Un millonario le da 10 millones de dólares a la Policía de su ciudad - Emisoras Unidas

El hombre más rico de Illinois, Estados Unidos, Ken Griffin, donará 10 millones de dólares al Departamento de Policía de Chicago, para apoyar los programas de prevención de crimen en la ciudad, una de las más violentas de ese país.

Los fondos se destinarán principalmente a los Centros de Apoyo de Decisión Estratégica, que emplean nuevas tecnologías para advertir tiroteos y permiten a las autoridades asignar a oficiales a las zonas más peligrosas.



Estos centros cuentan con detectores de disparos e información en tiempo real, de cámaras de seguridad de lugares donde ocurrieron balaceras, que se envía a los teléfonos de los oficiales y a las computadoras de las patrullas.

El donativo realizado por Griffin, ayudará también a la construcción de una academia de entrenamiento de seguridad pública para policías y bomberos en el vecindario de Belmont Cragin, donde los agentes recibirán mayor capacitación sobre manejo del estrés y cómo reaccionar a casos de salud mental, entre otros.

