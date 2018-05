Un pequeño corrió directamente a las manos de un desconocido. ¡Lo que ocurrió después es... - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Traker Dukes , soñaba con ser bombero justo como su padre. Sin embargo, su sueño estaba casi olvidado, porque ahora luchaba contra el cáncer, y este le había quitado toda la fuerza y la esperanza.

Tracker enfermó cuando tenía año y medio. Desde entonces, el niño todo el tiempo lo ha pasado en el hospital: el cáncer era muy agresivo. La familia de Tracker vivía en Hawai, pero en aras de una mejor calidad de tratamiento, tuvieron que mudarse a Nueva York.

Una vez en el hospital, donde se encontraba el niño de 3 años de edad, fue visitado por un voluntario, un bombero llamado Jim Grismer. Después de ver al pequeño, Tracker se le acercó con confianza y se le presentó al hombre de forma muy seria. “De repente vi a un niño pequeño, que decididamente se dirigío hacía mi. Luego me llevó de la mano, y literalmente se me subió y me dio un fuerte abrazo. Parecía como si nos conocieramos desde hace muchos, muchos años”, recuerda Jim.

Al enterarse de que el pequeño héroe soñaba con ser bombero, Jim lo hizo miembro de honor de su equipo. ¡La carrera de Tracker creció! El corazón de la madre se conmovió.