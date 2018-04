Un perro "arrestado" se vuelve viral, está es una parte de la curiosa historia - Emisoras Unidas

Un perro malo en Canadá se escapó de sus dueños para perseguir a un venado, por lo que fue “arrestado” y detenido en la parte trasera de una patrulla de la Policía.

Reid Thompson y su novia estaban caminando en un sendero con el cachorro, Finn, en Ontario, cuando decidieron dejarlo sin correa.

En lugar de quedarse, Finn captó el olor de algo interesante y se fue tras un venado, dijo Thompson.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh 😂😂😭😭 pic.twitter.com/czZqzzc3x3

— emme 🌸 (@emmethompsonn) 14 de abril de 2018