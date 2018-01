Un poderoso "ciclón bomba" azota el noreste de EEUU con nieve y hielo - Emisoras Unidas

De las cataratas del Niágara en la frontera canadiense en parte congeladas al majestuoso río Potomac helado en Washington DC, toda la costa es golpeada por ventiscas que han tornado los desplazamientos en una pesadilla, con vehículos y peatones avanzando a cámara lenta.

Más de 15 cm de nieve han caído en medio de fuertes vientos sobre Nueva York, donde pocos vehículos y transeúntes se aventuran en las calles, avanzando muy lentamente para evitar deslizamientos y resbalones en medio de una temperatura de -4ºC y una sensación térmica de -11ºC.

Tras la tormenta se espera más frío y la sensación térmica el viernes puede ser de hasta -30ºC, alertó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Convention Hall in Asbury Park is all locked up. Very strong winds on the boardwalk – don't go. Stay home and be safe. #blizzard2018 #bombcyclone2018 #appweather pic.twitter.com/RTNv4mDY8J

