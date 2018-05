Un tuit racista de Roseanne Barr le cuesta su programa en ABC - Emisoras Unidas

La cadena estadounidense ABC canceló este martes su exitosa comedia “Roseanne” luego que su protagonista publicara en Twitter una broma ampliamente criticada y tachada de racista.

Barr -simpatizante del presidente republicano Donald Trump- se disculpó más temprano por su comentario sobre la exconsejera del expresidente Barack Obama, Valerie Jarrett, asegurando que fue una “mala broma”.

Borró el tuit luego tras una avalancha de críticas en la red social.

No fue suficiente para ABC que canceló esta comedia, que volvió este año a la televisión, con inmensos niveles de rating, 21 años después de su salida del aire en 1997.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.

— Roseanne Barr (@therealroseanne) 29 de mayo de 2018