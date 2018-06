Una chica recibe una pelota de Béisbol en un vaso de cerveza y ésta fue su reacción - Emisoras Unidas

Hace un par de días se llevó a cabo un partido de béisbol en el cual se enfrentaron los Atlanta Braves contra San Diego Padres. Más allá de que los Padres, como mejor se les conoce, ganase el juego, hubo un acontecimiento… bastante peculiar, pues una bola de béisbol cayó directamente en el vaso de cerveza de una asistente.

La emoción de la chica cuando atrapó la bola con su vaso fue tal, que solo lo levantó en señal de victoria y bebió de él mientras los que estaban a su alrededor le aplaudían. “Alguien dele a esta mujer una corona”, “Si atrapas una bola con tu cerveza debes de terminártela”, “Conozcan a Gabby DiMarco, la fan que atrapó la pelota de béisbol con su cerveza”, “La ovación más grande de la noche para una fan en el Petco Park que atrapó una pelota de béisbol con su cerveza y luego se la bebió”… estos fueron algunos de los cometarios que circularon en redes y para prueba, unos cuantos tuits.

Beer — and baseball — served to your seat at @Padres games 🍺⚾ pic.twitter.com/zCh3HjeUyD

— Petco Park (@PetcoPark) 6 de junio de 2018