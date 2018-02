Una familia sin reglas y sin estudios - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Imagina una infancia sin reglas y sin colegio

Una familia vive en West Yorkshire un condado de Inglaterra en el Reino Unido, y la forman los padres y siete hijos, con edades entre 1 año y 13 años que tiene el mayor. Viven en un hogar sin reglas, no tienen horarios y ellos mismos deciden el momento para irse a la cama a dormir, tampoco acuden a un centro educativo para que les impartan una enseñanza reglada. Es una familia donde no hay normas ni límites, pudiendo realizar cualquier tipo de juego con todo tipo de material imaginable, así es la vida de estos siete pequeños “salvajes”.

Lo cierto es que no es literal que vivan sin reglas, tienen dos que deben cumplir, no mentir y no pegarse. Esta historia tan sorprendente ha llamado la atención a los medios de comunicación, y la televisión británica ya está preparando una serie para dar a conocer a esta peculiar familia.

La madre, Gemma, de 35 años comenta que viven al día, que hace un buen tiempo de sol, salimos al exterior, que hay un día de lluvia nos quedamos en casa jugando. Van algo retrasados en el nivel de estudios a sus compañeros de sus edades, pero a los padres no les importa, pues el desfase no es mucho. Uno de sus hijos no quería aprender a leer, hasta que se dio cuenta que lo necesitaba para enviar mensajes a través de la Xbox.

Los padres reciben elogios sobre sus hijos, con lo que quiere decir que el sistema no es tan malo como pudiera parecer.