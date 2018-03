Unas 2.000 personas asisten al funeral del pastor Billy Graham en EEUU - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Cerca de 2.000 personas, incluido el presidente Donald Trump, asistieron al funeral del pastor estadounidense Billy Graham, confidente de varios mandatarios y figura del protestantismo evangélico que murió el 21 de febrero.

El vicepresidente Mike Pence también estuvo presente. La ceremonia privada para decir adiós al “pastor de Estados Unidos” se realizó cerca de la biblioteca Billy Graham, propiedad de la familia en Charlotte, Carolina del Norte (sureste).

“Los mayores deseos de mi padre le han sido concedidos. Está en presencia de Dios”, dijo su hijo Franklin Graham, uno de los familiares que habló en el funeral.

“Fue el deseo explícito de Billy Graham que su funeral ilustrara y reafirmara el mensaje del evangelio que predicó durante más de 60 años”, dijo Mark DeMoss, portavoz de la Asociación Evangelística Billy Graham, en el sitio de la organización.

Graham murió a los 99 años. Durante su larga carrera, promovió el renacimiento del movimiento evangélico, especialmente al convertirse en un pionero del llamado “televangelismo”.

Homenaje nacional para "el pastor de EEUU" Billy Graham. Más detalles aquí ► https://t.co/odww8PVlE7 pic.twitter.com/1hBvkh4aBy — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 1, 2018

El presidente elogió el miércoles en un homenaje nacional a un “embajador de Cristo que le recordó al mundo el poder de la oración y el don de la gracia de Dios”, en presencia de gran parte de los 535 representantes del Congreso y familiares del fallecido.

Trump, único de los seis presidentes vivos que asistió al funeral, a pesar de que todos manifestaron sus condolencias, no pronunció ningún discurso pero cantó los himnos de la ceremonia, entre ellos “To God Be The Glory” (A dios sea la gloria).

El ataúd de este interlocutor de presidentes estadounidenses, desde Harry Truman hasta Barack Obama, se exhibió bajo la cúpula del Capitolio en Washington durante dos días, un honor normalmente reservado para presidentes y altos funcionarios políticos o militares.

Con información de la AFP