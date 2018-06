Unión Europea activa Mapa del Servicio de Emergencia por satélite Copernicus - Emisoras Unidas

El Mapa del Servicio de Emergencia (EMS) por satélite Copernicus, de la Unión Europea, fue activado y puesto a disposición de las autoridades de Guatemala, para evaluar la extensión del daño, y la magnitud de la erupción del Volcán de Fuego.

El EMS se activó el 4 de junio para producir mapas que muestran la extensión del daño, y mapas de clasificación, que muestran su magnitud, en más de 5 áreas de interés.

El Volcán de Fuego entró en erupción el domingo 3 de junio causando la muerte de más de 100 personas y personas desaparecidas.

Las comunidades de El Rodeo y San Miguel Los Lotes fueron las más afectadas por la violenta erupción del coloso.

🌋 #VolcanDeFuego

Our #RapidMappingTeam has delivered its 1st product: a delineation map, based on #Sentinel2 🇪🇺🛰 imagery, that shows ca. 700ha have been affected by the pyroclastic flow and ca. 12,000ha by the ash plume

Stay tuned at https://t.co/HeKraQ436R for more maps pic.twitter.com/ZX5endJkqw

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) 6 de junio de 2018