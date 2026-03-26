 FIFA anuncia nuevas reglas para el Mundial 2026
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FIFA anuncia nuevas reglas para el Mundial 2026

La Internacional Footbal Association Board, organismo que rige las reglas del futbol mundial, dio luz verde las nuevas medidas que propuso la FIFA.

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El Mundial 2026 contará con nuevas reglas
El Mundial 2026 contará con nuevas reglas / FOTO: FIFA

La FIFA tuvo la aprobación de las nuevas reglas de cara al Mundial 2026 que hace semanas se revelaron y que esperaba el 'sí' de la Internacional Footbal Association Board (IFAB).

El IFAB, es el organismo que rige las reglas del futbol mundial, y dio luz verde las nuevas medidas que propuso la FIFA y que comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo 2026.

Los cambios aplican en el tema del VAR (revisión de segunda amarilla), sustitución de jugadores, saques de banda y de puerta e intervenciones médicas dentro del terreno de juego, entre otras.

Mundial 2026: Criterios para definir a clasificados a dieciseisavos de final

La FIFA implementará hasta tres pasos (8 criterios) para definir a los dos primeros dos lugares de cada grupo; se descarta la posibilidad de un sorteo.

Las reglas nuevas de FIFA para el Mundial 2026

  • Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.
  • Gestión de tiempo en saques: Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.
  • Atención médica fuera del campo: Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.
  • Ampliación del VAR: El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.
  • Capitán y árbitros: Se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al silbante.

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 se realizará a partir del 11 de junio con la celebración del último partido el 19 de julio del presente año. Argentina llega como campeona defensora luego del triunfo en penaltis ante Francia en la última edición celebrada en Catar 2022. 

¿Habrá prórrogas en el Mundial 2026?

Conoce el criterio a utilizar por parte de la FIFA en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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