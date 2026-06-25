“Cielos, qué macizo”: Joven se sorprende con lavadero de coreano en pleno festejo mundialista

Un joven coreano se robó todas las miradas en México durante el Mundial 2026 con un inesperado gesto que desató gritos, risas y miles de reacciones en redes.

Sin lugar a duda, el Mundial 2026 sigue regalando momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, un joven aficionado originario de Corea del Sur se convirtió en protagonista de uno de los videos virales más comentados del torneo.

Lo anterior, luego de sorprender a decenas de aficionados mexicanos con un inesperado gesto que desató gritos, aplausos y miles de reacciones en redes sociales. Todo ocurrió en las calles de México, donde cientos de seguidores de distintas selecciones convivían en el ambiente festivo que caracteriza a la justa mundialista.

En medio de la celebración, el joven decidió quitarse la camiseta de su selección y presumir su marcado físico, mostrando unos abdominales que dejaron boquiabiertos a quienes se encontraban alrededor. La reacción fue inmediata. Entre risas, ovaciones y celulares grabando el momento, los aficionados no tardaron en convertir la escena en uno de los videos más compartidos del día.

En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron el carisma del joven y el ambiente de convivencia que se vive durante el Mundial 2026. El episodio se suma a la larga lista de momentos virales que ha dejado el torneo, en el que los aficionados han demostrado que el fútbol también es una fiesta cultural donde personas de diferentes países conviven, celebran y crean recuerdos.

Los recuerdos del Mundial 2026

El ambiente entre mexicanos y surcoreanos ha llamado especialmente la atención durante el campeonato. La hospitalidad de la afición mexicana hacia los visitantes asiáticos ha sido destacada por diversos medios internacionales, que han retratado la convivencia entre ambas culturas en la Ciudad de México.

Guatemalteco sorprende con su increíble parecido al Ronaldo de 2002 en plena fiesta mundialista Un aficionado chapín se robó las miradas durante el torneo mundialista al recrear uno de los looks más icónicos en la historia del fútbol.

En lo deportivo, el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. La fase de grupos ha dejado selecciones que ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda y otras que llegan a la última jornada con la obligación de ganar para mantenerse con vida.

Etiquetas