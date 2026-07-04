Mbappé marca ante Paraguay y queda a un gol de Messi en la historia mundialista

La tabla histórica de goleadores volvió a moverse en plena fiesta futbolera. Messi y Mbappé marcaron en sus respectivos partidos y la pelea entre ambos abrió un nuevo capítulo que promete dar mucho de qué hablar.

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo. El delantero francés volvió a hacerse presente en el marcador ante Paraguay y redujo la distancia con el capitán argentino en la tabla histórica de goleadores.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Horas antes, Messi había convertido en el sufrido triunfo de Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde, alcanzando los 20 goles en la máxima competencia de selecciones. Sin embargo, Mbappé respondió con un tanto en la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay y llegó a 19 anotaciones, quedando a solo un gol del rosarino.

La pelea entre ambos se mantiene como uno de los grandes atractivos de la fiesta futbolera, donde cada partido puede modificar el orden de una clasificación reservada para las mayores leyendas del futbol.

Messi sigue en la cima

Lionel Messi volvió a ser determinante para Argentina al abrir el marcador frente a Cabo Verde. Con ese tanto alcanzó los 20 goles y se consolidó como el máximo goleador en la historia del torneo.

El capitán argentino también continúa ampliando su legado con otra marca histórica. Ha conseguido anotar en seis ediciones distintas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y la actual fiesta futbolera.

Además, el rosarino atraviesa un gran momento en el torneo, siendo uno de los máximos artilleros y la principal figura del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Mbappé mantiene la presión

Lejos de quedarse atrás, Kylian Mbappé volvió a responder cuando Francia más lo necesitaba. El atacante marcó el único gol del triunfo sobre Paraguay en los octavos de final y mantuvo con vida su persecución sobre Messi.

Con esa anotación llegó a 19 goles en el gran torneo, confirmando que sigue construyendo una carrera que ya lo ubica entre los mejores goleadores de todos los tiempos.

El francés también alcanzó los siete goles en la presente edición del torneo, igualando precisamente la cifra que registra Messi hasta el momento.

La diferencia es mínima

La clasificación histórica quedó más apretada que nunca. Lionel Messi lidera con 20 goles, seguido muy de cerca por Kylian Mbappé con 19. Detrás aparecen dos leyendas del futbol alemán, Miroslav Klose con 16 y Gerd Müller con 14, además del brasileño Ronaldo Nazário, que convirtió 15.

Con varios partidos todavía por disputarse, la posibilidad de que el francés alcance o incluso supere al argentino sigue completamente abierta.

Tabla histórica de goleadores

· Lionel Messi (Argentina): 20 goles

· Kylian Mbappé (Francia): 19 goles

· Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

· Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

· Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Todo se definirá en los próximos partidos

Francia ya aseguró su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos, mientras que Argentina buscará su pase frente a Egipto.

Eso significa que tanto Messi como Mbappé tendrán nuevas oportunidades para seguir aumentando sus registros y alimentar una rivalidad que ha marcado una época en el futbol mundial.

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