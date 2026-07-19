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El récord mundialista que seguirá vigente por cuatro años más

por Christoper Chang
El francés Just Fontaine, durante el Mundial de 1958 - Archivo
El francés Just Fontaine, durante el Mundial de 1958 / FOTO: Archivo

El histórico récord que Just Fontaine estableció en Suecia 1958 permanece intacto, luego de que ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi lograran superarlo.

Con la disputa de la gran final entre España y Argentina, el Mundial 2026 llega oficialmente a su fin. A lo largo del torneo se rompieron numerosas marcas históricas, con actuaciones memorables que quedarán grabadas en la historia del fútbol. Sin embargo, entre todos los récords mundialistas, hay uno que permanecerá intacto, al menos hasta la próxima Copa del Mundo dentro de cuatro años.

Se trata de la impresionante marca del francés Just Fontaine, quien continúa siendo el máximo goleador en una sola edición de un Mundial. El legendario delantero anotó 13 goles en apenas seis partidos durante la Copa del Mundo de Suecia 1958, una hazaña que adquiere aún más relevancia al conocer que disputó el torneo con unos botines prestados tras sufrir un inconveniente con su calzado antes del inicio de la competición.

El récord de Just Fontaine seguirá vigente por un Mundial más

En esta edición, varios futbolistas estuvieron cerca de acercarse a esa histórica cifra, pero ninguno logró superarla. Kylian Mbappé cerró su participación con 10 anotaciones, impulsado por el doblete que marcó frente a Inglaterra. Por su parte, Lionel Messi suma ocho goles y todavía tiene por delante la final ante España. No obstante, necesitaría convertir siete tantos en ese encuentro para igualar el récord de Fontaine, un escenario que luce prácticamente imposible.

De esta manera, el registro de Just Fontaine seguirá siendo una de las marcas más extraordinarias en la historia de las Copas del Mundo. Su extraordinaria efectividad goleadora continúa resistiendo el paso del tiempo y el talento de las grandes estrellas del fútbol moderno, consolidando un récord que, al menos por los próximos cuatro años, permanecerá como uno de los más difíciles de alcanzar.

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El francés Just Fontaine, durante el Mundial de 1958 - Archivo
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