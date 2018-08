Uno de los criminales más buscados parece unirse a un reto viral de baile - Emisoras Unidas

Antwan Mims fue finalmente arrestado en Georgia, y cuando era trasladado en avión y vio las cámaras comenzó a bailar.

Los agentes del FBI que lo escoltaron a la cárcel no quedaron impresionados por sus movimientos y lo introdujeron en un atuo.

En la filmación, el sospechoso de asesinato, vestido con una camiseta azul y pantalones cortos, sonríe al ver cámaras, forma sus manos en forma de corazón, simula conducir un automóvil y mueve las caderas.

Los movimientos de Mims serían familiares para quien haya visto uno de los innumerables videos que muestran a personas bailando junto a vehículos en movimiento al ritmo de la canción de Drake, “In My Feelings”.

The man accused of murdering two in Benton Harbor is back in Michigan. He started dancing when he caught sight of @WNDU cameras waiting for him at the airport: https://t.co/3X6uyX1OgI pic.twitter.com/kMELxalfZY

— WOOD TV8 (@WOODTV) 13 de agosto de 2018