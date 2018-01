Valladares Urruela asegura que no está vinculado a ningún caso penal y que no busca inmunidad - Emisoras Unidas

Valladares Urruela asegura que no está vinculado a ningún caso penal y que no busca inmunidad

Compartir Facebook

Twitter

“Yo me aboqué al Ministerio Público y a Tribunales me indicaron que no soy parte de ningún proceso penal” aseguró el recién nombrado Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela al ser cuestionado por los factores que le llevaron a la asignación del cargo.

El funcionario señaló: “Yo me aboqué al Ministerio Público y a Tribunales me indicaron que no soy parte de ningún proceso penal, y no tengo razón de buscar inmunidad de algún tipo, si no soy parte de ningún proceso”, cuando se le cuestionó si buscaba inmunidad para detener alguna investigación en su contra, luego que su nombre salió a relucir en el caso Construcción y Corrupción.

Este es el perfil de los ministros de Ambiente, Desarrollo Social y Economía https://t.co/yPS28JSO91 pic.twitter.com/2nvtWX5KZL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 17, 2018

Valladares Urruela habría sido nombrado hace un mes como viceministro de Micro, Mediana y Pequeña Empresa. Es hijo del embajador de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina, uno de los principales consejeros del mandatario. Valladares Molina fue uno de los miembros de la comitiva que acompaño al Presidente Jimmy Morales ante la ONU donde emitió una queja sobre el desempeño de Iván Velásquez jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Escuche la nota:

Con información del periodista Miguel Vásquez.