Valverde: “Lo mejor, la perseverancia” - Emisoras Unidas

El técnico del Barcelona destaca que “al principio costó más, pero el desgaste influye” y que “hemos corregido defectos del día de la Real”

Ernesto Valverde no ocultó su satisfacción por el triunfo y por el buen partido colectivo de su equipo. El técnico extremeño destacó que costó al principio abrir la muralla del PSV y explicó que “el desgaste influye. Han venido muy ordenados atrás, sabiendo que tienen un gran contraataque, y nos costaba llegar a las zonas de remate. Nos ha costado marcar”.

Explicó, sobre las dificultades de algún momento del partido, que “el resultado corto, como estaba, deja incertidumbre, ellos han tenido acercamientos que creaban cierta preocupación, pero el segundo gol ya ha sido definitivo. Cuesta más abrir los equipos en el principio que en la segunda parte, es natural que sea así”.

Le gustó de su equipo, “sobre todo que hemos intentado corregir algún defecto del otro día, en el campo de la Real. ha habido algún momento con resultado incierto, pero lo que más me gusta es que hemos sido perseverantes”.

Poco queda por decir de Messi, pero Valverde comentó que “es un alivio para el que lo tiene y un problema para el que no lo tiene. No se cansa de hacer ‘hat tricks’ en su carrera. Normalmente, si haces uno lo enmarcas, para él es una rutina. Estamos viviendo algo único”. respecto a si es el mejor lanzador de faltas que ha visto, comentó que “hemos visto grandes lanzadores y he visto muchos, pero esa efectividad tan alta, no lo sé. Habría que hacer una estadística”.

Vía: Mundo Deportivo.