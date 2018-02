Valverde: "No me gusta hablar de tripletes" - Emisoras Unidas

Valverde: “No me gusta hablar de tripletes”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló en rueda de prensa tras lograr la clasificación para la final de la Copa del Rey al imponerse por 0-2 en Mestalla, que no le gusta hablar de la posibilidad de ganar los tres títulos en juego esta temporada.

“Nuestra ambición siempre es intentar ganar todo lo que podamos, pero no me gusta hablar de tripletes o dobletes. Ahora tenemos la posibilidad de jugar una final, luego nos centraremos en la Liga y después veremos si pasamos la eliminatoria tan difícil que tenemos en Champions”, explicó.

El técnico reconoció que le hace “mucha ilusión” poder jugar su primera final con el Barcelona, “como a cualquier entrenador poder jugar una final con su equipo y tener la posibilidad de ganar un titulo, y más en un club con la exigencia del Barcelona”.

“Hemos tenido una buena trayectoria en la Copa, hemos eliminado a equipos importantes y estoy muy contento. El Barcelona suma muchas finales pero para mí es la segunda como entrenador e intentaré tener más suerte que en la anterior”, apuntó.

Preguntado por la sede de la final y el interés del Sevilla de jugar en su estadio, Valverde recalcó que “ya he jugado una final de Copa del Rey en campo rival y la verdad es que no me gustaría repetir”.

Sobre el desarrollo del partido y la eliminatoria, el técnico señaló que “teníamos en frente un equipo muy motivado, con una afición volcada y teníamos que dar una buena medida. En la ida ellos hicieron un buen ejercicio de defensa y nos impidieron tener un marcador más largo. Ellos han tenido hoy algunas opciones, nosotros también, y pensamos que hemos merecido pasar”.