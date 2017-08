Valverde: “No nos sentimos inferiores al Madrid”

Compartir Facebook

El técnico reivindica el potencial de su equipo y reitera que remontar en el Bernabéu “no es imposible”.

Ernesto Valverde, intentó disparar la moral de sus jugadores y aficionados asegurando que su equipo no se siente inferior al Real Madrid pese a la derrota en la ida de la Supercopa de España por 1-3 en el Camp Nou.

“¿Admitir que el contrario es superior por sistema? Claro que no. Que lo pueda ser en un momento dado, o que pueda ser más certero es sencillo, no hay más que ver el marcador. Pero no nos sentimos inferiores, ni al Madrid ni al Atlétio ni al Bayern ni a nadie, por qué íbamos a sentiros así”, respondió cuando se le cuestionó por la hegemonía del Madrid en el fútbol español.

En esa línea, insistió en que el Barça es perfectamente capaz de remontar el 1-3 de la ida. “No hay nada imposible: mantenemos nuestra idea de ganar el partido, no lo vamos a dar por perdido de antemano”, prometió.

Sobre la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por empujar al árbitro:

En cambio, prefirió no opinar sobre el revuelo generado por la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo, tras empujar al árbitro en el partido de ida. “No sé si es justa o no, no entiendo de sanciones porque en temas de Derecho estoy bastante flojo”, ironizó.

Sobre el mercado de fichajes, Valverde repitió su discurso: “Hasta el 31 de agosto estamos abiertos a hacer cambios en el equipo y a cerrar la plantilla, nuestra idea es tener el mejor equipo posible porque nuestros retos son enormes”, explicó.