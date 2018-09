Vehículo se incendia en Cobán

Compartir Facebook

Por causas que no se han establecido un vehículo particular se incendió en una de las calles Cobán, Alta Verapaz, según el reporte de Bomberos Voluntarios, fue necesario utilizar equipo contra incendios para evitar que el fuego se propagara, en el incidente no se reportaron personas heridas.

Estimación de perdidas

Según el bombero Edyn Aroldo Coy de Bomberos Voluntarios, el vehículo se encontraba estacionado, según el propietario las perdidas las estimó en más de 20 mil quetzales.

Con información de Víctor López

Foto de portada con fines ilustrativos

