Vehículo vuela por los aires por rotundo descuido - Emisoras Unidas

El exceso de velocidad, un descuido y el desconocimiento de la carretera provocó que un vehículo saliera volando por los aires.

El accidente comparado con escena de película de los ochentas, mostró a una furgoneta que viajaba a alta velocidad.

Acto seguido, pierde el control y se estrella contra una rotonda.

El hecho fue publicado en redes sociales y captado por una motocicleta que se encontraba en el tránsito al momento del incidente.

El video muestra cómo un conductor no se percató que una rotonda se encontraba frente a él, mientras se dirigía en una carretera transitada a exceso de velocidad.

Them duke boys are at it again pic.twitter.com/4LgJFAxrPQ

— Dash Cam Twats (@DashCamTwats) September 12, 2018