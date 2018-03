Venezolanos atacan en redes sociales a Guatemala por pedirles visa - Emisoras Unidas

Luego que el Gobierno de Guatemala anunció que exigirá visa a los venezolanos con pasaporte ordinario que desean ingresar al país, varios venezolanos reprobaron la medida a través de Twitter.

El viceministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Pablo García, explicó el lunes pasado que “el estatus (sobre el visado a los venezolanos) cambió desde el viernes (…) de la categoría A para la C”.

Sin embargo otros también hablaron de las bondades que ofrece Guatemala.

No Bro, no. Con todo respeto pero no. Que los guatemaltecos hagan lo que quieran en Guatemala que los Venezolanos tendríamos que hacer lo propio en Venezuela. Y si no podemos es exclusivamente nuestro problema.

— Floyd (@fatfloyd) 20 de marzo de 2018