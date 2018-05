"Venganza del más allá", un filme de horror feminista - Emisoras Unidas

Los thriller de una mujer violada que busca venganza han ocupado un lugar sórdido, a menudo controvertido, bordeando el género de terror desde los años 70.

Y en medio del surgimiento de movimientos como el MeToo y el Time’s Up contra la cultura sexual y la inequidad de género en Hollywood, la cineasta francesa Coralie Fargeat estrenó una estremecedora película de venganza en la era pos-Harvey Weinstein.

Protagonizada por la actriz y modelo italiana Matilda Lutz, “Revenge” – “Venganza del más allá”, también titulada “Venganza siniestra”, hace una crítica brutal a los privilegios de los hombres y la culpabilización de las víctimas.

La cinta se estrenó en el festival de cine de Toronto en septiembre de 2017, un mes antes de que estallaran las denuncias contra el otrora todopoderoso magnate de Hollywood, que terminaron salpicando a otros pesos pesados de la industria.

Pero Fargeat, que debuta como directora con su propio guión, sostuvo que esto es apenas “la punta del iceberg”.

La película abre el viernes en Estados Unidos y en servicios de streaming. Ya está en salas de algunos mercados latinoamericanos, como Colombia y México, según el sitio IMDB.

Lutz (“Rings”) interpreta a Jen, una linda joven que sale de vacaciones a un caserío remoto con su novio casado Richard, interpretado por el actor belga Kevin Janssens.

El fin de semana romántico se viene abajo cuando los amigos de cacería de Richard, Stan (Vincent Colombe) y Dimitri (Guillaume Bouchede), se aparecen sin invitación.

Jen rápidamente despierta sus instintos predadores. Y su violación, no menos impactante por no aparecer en pantalla, desencadena una ola de violencia enfermiza.

Lutz, que se inspiró en Marilyn Monroe, muestra cómo una muchacha que solo busca complacer se transforma en una asesina a sangre fría.

Fargeat dijo que ella no se propuso simplemente causar ruido o hablar de política de género, sino que aseguró que este género era su “tipo de película”.

El nivel de violencia revuelve el estómago y a veces se siente un poco gratuita.

Cada golpe, disparo, puñalada tiene un costo y lleva mucho de lo que parece sangre de verdad y no jarabe de maíz rojo.

En Toronto, los paramédicos tuvieron que atender a un miembro de la audiencia que sufrió un ataque epiléptico durante una escena en la que un personaje se saca un fragmento de vidrio del pie, informó la prensa local.

Lutz, de 26 años y residenciada en California, dijo al Times que la película había cambiado su visión y le había dado confianza.

“Siempre he sido fuerte pero siempre me preocupé por lo que otras personas pensaran de mi, de mi cuerpo (…). En la playa, en la calle, si un hombre me veía inclinaba la cabeza o caminaba hacia otro lado porque me daba miedo lo que pudiera pasarme… No más”.