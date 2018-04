Vettel: “Estoy bastante seguro de que seremos competitivos” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El alemán, confiado en poder volver a luchar por el triunfo en el circuito de Shanghai

Sebastian Vettel llega al GP de China de F1 con la moral alta después de sumar un pleno en las dos primeras citas del calendario con dos triunfos en los que Ferrari dejó claro que este curso no va de farol y que pretende pelear por el título con Mercedes con más fuerza de lo que lo hizo en 2017.

El piloto alemán consiguió el triunfo en Melbourne al aprovecharse de una gran estrategia que sorprendió a un Hamilton que tenía la carrera prácticamente ganada. Pero en Bahrein, los de Maranello dieron un paso más, siendo esta vez también competitivos a una vuelta conquistando la pole con Vettel y pudiendo defender su triunfo en un trazado a priori favorable a los de Brackley.

El germano llega a un trazado de dominio de Mercedes y con el que Hamilton guarda un idilio especial (6 poles y 5 triunfos), y lo hace con ganas de atestar el golpe definitivo tanto a Lewis como a la marca de la estrella.

“Creo que deberíamos estar bien en China, aunque es difícil saberlo. Hasta ahora sólo ha habido dos carreras y ambas fueron muy buenas en cuanto a resultados, pero fueron bastante diferentes y en China, la pista también es bastante diferente. Las condiciones no son las mismas que en las dos primeras carreras y habrá que ver cómo va, pero estoy bastante seguro. Creo que si damos con el balance correcto, entonces deberíamos ser competitivos, pero aún no sé hasta qué punto”, argumentó el teutón, que no se cortó al asegurar que “vamos a intentar ganar”.

Vía: Mundo Deportivo.