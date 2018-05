Víctor Manuelle pide perdón a Medellín por polémica letra de canción - Emisoras Unidas

El cantante de salsa puertorriqueño, Víctor Manuelle, pidió disculpas a Medellín, la segunda ciudad de Colombia, por una canción en la que lo acusan de hacer apología del narcotráfico.

“Acepto que lo que hice en la canción no es agradable, y aunque no llevara mala intención, me equivoqué y pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieran sentirse ofendidos”, expresó el cantante boricua en una carta enviada al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez divulgada el viernes por medios locales.