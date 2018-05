VIDEO: Abuela enciende las redes con este baile - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una abuela talentosa tenía a la multitud más interesada en sus habilidades de baile que la atracción principal cuando comenzó a romper un movimiento en las gradas del estadio.

La anciana no pudo evitar comenzar a bailar cuando el éxito de Eurythmics Sweet Dreams (Are Made Of This) comenzó a tocar en el evento, que parecía ser un concierto.

Primero comenzó a mover los hombros y hacer una pseudo caminata lunar cuando la banda comenzó a tocar la famosa canción.

Pero la danza de la mujer se volvió más intensa, ya que continuó mostrando una serie de movimientos durante su increíble “estilo libre”.

La mujer, vestida con pantalones rojos y una chaqueta rosa y sombrero, parecía estar pasando el mejor momento de su vida mientras giraba en las gradas.

Video: Daily Mail