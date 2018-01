VIDEO: Actor ofreció su cuerpo a cambio de trabajo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Desde que surgieron los señalamientos de acoso sexual en la industria del entretenimiento, han surgido varias denuncias por parte de actrices, actores, deportistas y otros personajes público, pero esta vez un actor mexicano señaló en una entrevista que fue él quien ofreció su cuerpo a un productor a cambio de trabajo.

Así lo reveló Arturo Vázquez, hijo de la actriz Isela Vega y el cantante Alberto Vázquez, en una entrevista cedida al programa “Ventaneando”.

Arturo Vázquez declaró que sintió que desaprovechaban su talento, por lo que recurrió a técnicas que han causado controversia.

“Les llegué a decir: Me urge la chamba, tómame, hazme tuyo, pero me dijeron que no iba por ahí la cosa. Fue hace bastante tiempo, pero todavía me acuerdo”, expresó el actor mexicano.

Además dijo que no era porque se estuviera muriendo de hambre, agregó “No era desesperación, cualquier persona tiene derecho a buscar los medios para conseguir los objetivos, no es desesperación si me siento muy desaprovechado”.

Arturo Vázquez lamentó que el tiempo haya pasado ya que hace 20 años era todo un galán y que se siente muy desaprovechado como actor.

Agregó que le ha costado trabajo hacer papeles importantes, “siempre me hablan para ‘bomberazos’”.

Finalmente, comentó que durante 20 años de carrera en publicidad, muchos comerciales, ha hecho una gran carrera, pero que cuando lo encuentran en la calle y lo identifican como ‘el de la Rosa de Guadalupe’, piensa que atrás de la Virgen de Guadalupe, tiene un camino grande.



Con información de Ventaneando