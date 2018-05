VIDEO. Al menos 125 muertos por fuertes tormentas en India - Emisoras Unidas

Los vientos de hasta 130 km/h causaron al menos 111 muertos según el último saldo en los estados de Uttar Pradesh, Rajastán y Punyab, los más afectados, informaron las autoridades de gestión de las catástrofes de ambas regiones.

Las tormentas echaron abajo las frágiles viviendas de barro, matando a la gente mientras dormía.

De gran violencia, el viento arrancó los árboles de raíz, derrumbó los muros de las casas y derribó los postes de electricidad.

Cada año tiene lugar en India tormentas de este tipo, pero generalmente no causan una destrucción de esta magnitud.

Sudden dust storm it’s gonna rain mate ! So much for that kotla game #delhi pic.twitter.com/dFaAysJkkP

— Raghav Chopra (@AarSee) 2 de mayo de 2018