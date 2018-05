VÍDEO | Árbitro recibe brutal golpiza tras validar un gol - Emisoras Unidas

El árbitro validó un gol al Defense, equipo de la Liga Nacional de Etiopía, frente al representativo del Welwalo Adigrat University. Minutos después recibió una golpiza por parte de jugadores y el director técnico.

El incidente quedó grabado por las cámaras de televisión, lo que ha llevado a la suspensión de la liga de futbol de ese país y al despido del entrenador involucrado. Será este jueves que las autoridades determinen nuevas medidas ante el suceso.

Aquí el momento del incidente.

Arbitro perseguido y atacado por jugadores..

Referee chased and attacked by players..#Defence vs #Welwalo #Adigrat #University#Football #Referee #Ethiopia #PremierLeague pic.twitter.com/GepIF919P0

— Eric (@lohiceloaprendi) 2 de mayo de 2018