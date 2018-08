Video: Ariana Grande y James Corden recrean escena del Titanic - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La cantante Ariana Grande y el presentador de The Late Late Show, James Corden, recrearon las famosas escenas de la película dirigida por James Cameron Titanic.

En el último clip viral del programa, la cantante Ariana Grande y el presentador de The Late Late Show, James Corden, representaron de nuevo la película Titanic utilizando un popurrí de canciones pop.

La presentación de 5,34 minutos cuenta la historia de la película en 13 canciones en 9 sets diferentes y en una toma.

Grande y Corden recrearon escenas famosas de la película mientras cantaban canciones como Come Sail Away de Styx, Rich Girl de Hall & Oates, Learn to Fly de Foo Fighters, Shape of You de Ed Sheeran y muchas más.

Finalmente Grande concluyó el musical con su propia versión de la canción ganadora del Oscar de Celine Dion, My Heart Will Go On, que fue el tema principal de la película.