VÍDEO | Así conocí a Álvaro Arzú - Emisoras Unidas

A Álvaro Arzú lo conocí en una cancha de fútbol. Era la final entre Futeca Mixco y Futeca zona 14 en la categoría de 3 a 5 años. Mi niño pequeño era el arquero de Mixco, y un nieto del funcionario, hijo de Roberto, era el portero del equipo rival.

Por: Carlos Antonio Paredes, integrante de nuestro Equipo de Deportes

(Twitter: @cparedes_eu)

Llevaba a entrenar a mi niño de 4 años a Futeca, uno que ya desapareció, porque ahora allí hay un centro comercial. Entonces organizaron un campeonato inter academias y a la final llegaron Mixco y Zona 14. Era el año 2000.

La final fue en Futeca zona 14 y era raro llegar allí porque al ingresar había muchos guardaespaldas apostados en varios lugares que iban con los familiares de nuestros rivales deportivos. Allí, sentado en las gradas, estaba Álvaro Arzú quien había acudido a apoyar a su nieto. Era un niño rubio que jugaba muy bien.

En aquellos días aún no trabajaba en Emisoras Unidas por lo que cuando me encontraba con personas famosas pues me impactaba de otra manera.

¡Comenzó el partido! Ese equipo era inolvidable porque teníamos muy buenos jugadores que terminaron ganando el campeonato. Al concluir el juego le dije a mi niño que saludara a los rivales antes de festejar como siempre le aconsejaba.

Allí fue cuando lo saludé porque vino a felicitar a nuestros niños, les dio la mano y compartió unos minutos con nosotros. Algunos le pidieron fotos a los que amablemente accedió. Convivimos un momento. Incluso recuerdo que les hicimos una porra: ¡Siquitibum a la bim bom ba, a la bio a la bao a la bim bom bá, zona 14, zona 14 Rá, rá, rá ! y todos celebramos.

Al finalizar vino un muchacho que apenas y despuntaba como jugador y que después se convirtió en el mejor jugador de la historia de Guatemala y fue el encargado de premiar a nuestros niños: era Carlos el “Pescadito” Ruiz como se ve en el vídeo.

Jamás volví a saludar a Álvaro Arzú y este texto no es para juzgarlo ni nada que se le parezca sino solo para contar esta anécdota.

Anoche me volví a recordar de su nieto y pensaba que hoy estará triste por la pérdida de su abuelo. He querido verlo en fotos que los medios han publicado. Será un muchacho como el mío, de unos 20 o 22 años pero no recuerdo su nombre. Un abrazo a sus familiares.