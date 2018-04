VIDEO: Así escapó un grupo de monos de un laboratorio - Emisoras Unidas

Un centro de investigaciones de Texas fue burlado por cuatro monos babuinos, que usaron barriles como herramienta para escapar de las instalaciones.

Los primates que eran utilizados para la investigación de enfermedades crónicas, lograron trepar la cerca y escapar.

Minutos después, corrían en una carretera de ese estado, ante los automovilistas que miraban atónitos.

De los cuatro, uno regresó por su propia cuenta y los otros escaparon, generando una rápida persecución por parte de los encargados del centro, informó la BBC.

