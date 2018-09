Vídeo: Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo con la Juventus - Emisoras Unidas

Cristiano Ronaldo anotó su primer gol en la Serie A con la Juventus, el ex jugador del Real Madrid aprovechó un rebote en el área, tras un tiro de esquina y así marcó:

GOAL! Cristiano Ronaldo scores his first goal for Juventus! #JuveSassuolo pic.twitter.com/4XBJjjZo97

— Tarek Khatib (@ADP1113) 16 de septiembre de 2018