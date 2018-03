VIDEO: ‘Avengers: Infinity War’ revela su segundo tráiler oficial - Emisoras Unidas

La película Avengers: Infinity War lanzó su segundo tráiler oficial la mañana de este viernes y en apenas unas horas, en unas horas tiene más de 5 millones reproduciones.

El avance fue acompañado del anuncio de la pre-venta online de boletos en la página Web Fandango para ver la película, que se estrenará el 27 de abril en los Estados Unidos.

El tráiler revela nuevas imágenes de la película, con nuevas vistas de la batalla que tendrá lugar en Wakanda, así como del feroz enfrentamiento del villano Thanos y sus secuaces con Iron Man (Tony Stark) y Captain America (Chris Evans).

Igualmente, los Guardianes de la Galaxia figuran de manera destacada, por su previo conocimiento de Thanos.

Marvel también dio a conocer un nuevo póster animado de la película.

Destiny arrives. Get tickets to Marvel Studios’ @Avengers: #InfinityWar now: https://t.co/UiS1rbqfAk pic.twitter.com/KKZpMdj7sz

— Marvel Entertainment (@Marvel) 16 de marzo de 2018