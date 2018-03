VIDEO: Aviones chocan en aeropuerto - Emisoras Unidas

Un avión comercial de la aerolínea Germania chocó contra otra aeronave cuando realizaba un carreteo en el aeropuerto Ben-Gurion de Tel Aviv, Israel.

En el proceso, la cola del avión de Germania, un Boeing 737, chocó contra la cola de una aeronave de El Al, un Boeing 767, que se encontraba estático.

Los pasajeros fueron sacudidos al momento del incidente la mañana de este miércoles, sin embargo, no hubo lesionados.

Major collision at Tel Aviv’s Ben-Gurion airport, as Germania Airlines plane pushed back from the gate and crashed into EL-AL 767https://t.co/idhxEajXlf pic.twitter.com/bYDscr7WAL

— Haaretz.com (@haaretzcom) 28 de marzo de 2018