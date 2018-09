Video: Bailarina de "Pole Dance" en fiesta de preprimaria desata indignación - Emisoras Unidas

Muchos centros educativos realizan festivales en los que presentan algún tipo de espectáculo atractivo para los estudiantes pero este establecimiento “pasó los límites”, como comentan los padres de familia.

En el kinder Xinshashuien China, los pequeños estudiantes tuvieron una bienvenida que dejó boquiabiertos a los padres de familia, pues la institución contrató a una bailarina “erótica” para amenizar el evento.

El show provocó que algunos padres de familia sacaran a sus hijos del lugar en donde se desarrolló el acto.

Who would think this is a good idea? We’re trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn’t give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 de septiembre de 2018