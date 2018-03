VIDEO: Bombero muere en incendio del rodaje de una película de Bruce Willis - Emisoras Unidas

Un bombero de 37 años murió en el combate de un gran incendio en el set de filmación de una película de Edward Norton en el barrio de Harlem, en Manhattan, informó el viernes la policía de Nueva York.

Michael Davidson, padre de cuatro niñas, murió el jueves de noche al quedar separado de sus colegas mientras luchaban contra las llamas en un edificio de cinco pisos en Harlem donde se filmaba la película “Motherless Brooklyn”. Dos de sus compañeros resultaron heridos.

It is with deep regret that FDNY announces the death of Firefighter Michael R. Davidson. Read more: https://t.co/TCJoYSHksU pic.twitter.com/zJWvSIaPjH

— FDNY (@FDNY) 23 de marzo de 2018