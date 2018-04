VIDEO: Cachan a policías en un parque infantil y se hacen virales - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Dos agentes de policía fueron sorprendidos por la cámara jugando en el tobogán de un patio de recreo mientras están de servicio.

Se vio a un oficial filmando a su colega jugando en el área infantil con su vehículo de patrulla estacionado cerca con la puerta abierta.

El incidente tuvo lugar cerca de la propiedad de Andover en Holloway, al norte de Londres, durante el fin de semanas.

El clip fue grabado por una madre soltera, de 24 años, que pidió no ser identificada.

Le dijo a MailOnline que presenció como los oficiales se subían al tobogán, el pasamanos y los columpios desde el balcón de su apartamento.

Ella afirmó que los oficiales se estaban filmando mutuamente: “La policía estuvo en el parque durante 10-15 minutos”.

“Mi hija me llamó al principio y me dijo, mamá, que hay policías afuera. Observé una camioneta de la policía y luego me di cuenta de que la policía estaba en el parque, al principio parecían estar buscando algo. Después de un tiempo noté que se estaban grabando jugando en los columpios”, agregó.