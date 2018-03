VIDEO: Captan supuesto fantasma dentro de un avión de la Segunda Guerra Mundial - Emisoras Unidas

Tony Ferguson, de 33 años, afirma que un fantasma arrojó su cámara a través de la cabina de un avión de la Segunda Guerra Mundial, esto antes de que el espíritu apareciera como una “pluma”.

En el primero de sus dos espeluznantes videos, grabado en octubre de 2017, Ferguson insta al presunto espíritu que, según él, mora el antiguo avión militar a manifestar su presencia de alguna manera. Después de pedirlo, se escuchan varios estruendos a través de la cabina. Cuando el hombre llama de nuevo al fantasma a manifestarse, la cámara de Ferguson, que experimenta varias interferencias durante la grabación, cae violentamente al suelo.

El entrenador personal Tony estaba tan intrigado por su encuentro de “película de terror” en octubre de 2017 que este mes regresó al barco volador Short, la pieza central en el Solent Sky Museum de Southampton. Entrando en el misterioso avión de nuevo, Tony llamó a la entidad, pero esta vez captó imágenes sorprendentes de lo que parece una pluma blanca que aparece de la nada y flota en la cabina antes de desaparecer nuevamente.

Tony, de Southampton, Hants, dijo: “Visité el museo por primera vez a fines del año pasado. Tan pronto como entré al avión sentí esta presión en todo mi cuerpo y tuve esta horrible sensación de temor. Empecé a filmar y mi cámara siguió funcionando locamente. Había estado filmando más temprano en el día sin ningún problema y ha estado bien desde entonces. Ese tipo de interferencia de equipo se asocia con actividad paranormal y mala energía, pero nunca había visto algo así antes, solo en películas de terror. Sabía que había algo ahí y le pedí que se diera a conocer y de repente hubo un fuerte golpe. Realmente me asusté. Lo volví a preguntar y mi cámara de repente voló por la cabina hacia el piso como si algo la hubiera arrojado. Realmente me sorprendió, fue aterrador. Sabía que debía haber sido un fantasma. No pude superar esa primera experiencia, así que decidí regresar al avión este mes. Hice lo mismo y le pedí a la entidad que se diera a conocer, pero esta vez sucedió algo asombroso. Vi esta cosa aparecer y flotar en la cabina frente a la cámara, era como la pluma de un ángel blanco”.