Video: Colocan escultura satánica frente a homenaje a los Diez Mandamientos - Emisoras Unidas

La organización del Templo Satánico organizó la manifestación frente al edificio del Capitolio del estado de Arkansas para protestar contra el monumento a los Diez Mandamientos.

Aunque el llamativo icono de ocho pies y medio de altura solo se podía exhibir temporalmente, los satanistas argumentaron que se les debería permitir erigir la efigie de cabra alada de manera permanente bajo los derechos de libertad religiosa establecidos en la constitución de los EE. UU.

El cofundador de Arkansas Ivy Forrester, uno de los organizadores del mitin, dijo: “Si vas a tener un monumento religioso en pie, entonces debería estar abierto para los demás, y si no estás de acuerdo con eso, simplemente no tenemos”.

NOW: The Satanic Temple is rallying around their Baphomet statue at the Arkansas State Capitol. #arnews #arpx pic.twitter.com/AgO4CESKMq

— Marine Glisovic KATV (@KATVMarine) August 16, 2018