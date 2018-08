Video: Conozca la historia de la mujer que asegura "hablar" con los animales - Emisoras Unidas

Marivi Simona es una mujer que afirma tener la habilidad de poder hablar con los animales. Ella se percató de esta “especial capacidad” durante un viejo de amigos en África.

Esta mujer asegura tener la capacidad para comunicarse con los animales, ha contado “su experiencia telepática con el reino animal”.

“Veo entre la sabana, como fuego encendido la melena de un león, me clava la mirada y me dice: ‘Y tú ¿quién eres’?”, relata Marivi, que, al escuchar interiormente la voz del león se sintió incrédula hasta un paseo en un barco en el que volvió a comunicarse con otro animal, esta vez, se trataba de una ballena.

La mujer relata que, ante el saludo de la ballena, ella le respondió y comenzó a relatarle los peligros de los barcos balleneros.

“Apareció una ballena y con ella ya tuve una conversación más larga. Lo guardé como una experiencia especial, de las de una vez en la vida, pero sí tuve claro que había hablado con ella, aunque no se lo conté a nadie salvo a una amiga que investigó y me dijo que había personas que eran comunicadoras entre especies en Estados Unidos, y que era una profesión. A raíz de esta experiencia, empecé a formarme, y a comprender que me comunicaba con los animales de una manera natural”, señala Marivi, que, tras su insólita experiencia y varios años de investigación, ahora se considera como una “comunicadora entre especies”, y afirma que es una “capacidad” especial que no muchas personas han logrado desarrollar.

“Mi tarea es divulgar la telepatía que es el lenguaje que compartimos todos los seres vivos del planeta, afirma, por eso yo me defino como comunicadora entre especies, porque me siento comprometida con esta tarea. La telepatía puede parecer un don, pero no lo es, lo tenemos todos los seres, pero los humanos no la utilizamos o no lo sabemos hacer”, manifestó durante una ponencia del festival Conscientis Fuerteventura.