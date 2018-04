Video contradice críticas israelíes contra la prensa en Gaza - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Las Fuerzas Armadas israelíes publicaron la semana pasada una foto con la que quería acreditar que los periodistas que cubren las manifestaciones de palestinos en Gaza sirven, quizás adrede, de escudos humanos, pero un video y el testimonio de un reportero en el terreno contradicen esa afirmación.

La Franja de Gaza, enclavada entre Israel, Egipto y el Mediterráneo, controlada por el movimiento islamista Hamas, calificado de “terrorista” por Israel, registra desde el 30 de marzo manifestaciones masivas de palestinos.

Algunos se acercan a la frontera con Israel para lanzar proyectiles o lanzar neumáticos en llamas en dirección de los soldados israelíes desplegados a lo largo de la barrera de seguridad. Estos soldados a veces disparan con balas reales para prevenir cualquier intrusión en territorio israelí.

Las tensiones son máximas cada viernes, día de la oración semanal musulmana y de descanso para los habitantes de Gaza.

El 13 de abril, las Fuerzas Armadas israelíes publicaron una foto tomada de lejos y en la que se ve, según ellos, la peligrosa cercanía física de los periodistas con los “terroristas”.

En ella se ve a un periodista de AFP cerca de una cámara con su trípode entre los manifestantes, uno de ellos con muletas. A sus pies se ve a otro hombre recostado que extiende el brazo en dirección de Israel.

– “Se acusará a Israel” –

“Un terrorista esgrime un presunto artefacto explosivo, cuando periodistas y un discapacitado están cerca de él”, dice la leyenda de esta foto de las Fuerzas Armadas publicada en las redes sociales.

El ejército israelí utiliza esta imagen para “advertir a las personas presentes en el lugar que son utilizadas para disimular actos de terrorismo”.

Israel acusa constantemente a Hamas, movimiento con el que libró tres guerras desde 2008, de utilizar a la población civil, a personal de la ONU o de la prensa para cubrir operaciones contra el Estado hebreo.

Pero el ejército israelí es a su vez denunciado por uso excesivo de la fuerza.

Desde el 30 de marzo 34 palestinos murieron y centenares resultaron heridos. Entre ellos un periodista que, según testigos, llevaba un chaleco con la inscripción “prensa” cuando fue alcanzado por disparos israelíes.

Las Fuerzas Armadas aseguran que sólo disparan cuando es necesario.

La instantánea publicada por el ejército no refleja la tensión que prevalece cerca de la frontera, allí donde los manifestantes arriesgan sus vidas.

El portavoz del Ejército israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, tuiteó esta foto a los 190.000 seguidores de la cuenta, con un diálogo imaginario y sugiriendo una postura antiisraelí de parte de la prensa.

“Vine sólo, pero no me importa ser utilizado como escudo humano. Si me pasa algo se acusará a Israel”, hace decir en un globo al videasta de AFP.

– Distancia de seguridad –

El video rodado por el periodista de AFP y los elementos proporcionados ofrecen una realidad diferente.

El video muestra a un hombre en el suelo intentando en vano encender algo que es muy parecido a un fuego artificial, y que probablemente no represente un peligro para los soldados israelíes a esa distancia. El hombre renuncia a encenderlo.

La AFP había decidido no difundir esas imágenes poco informativas y la escena habría pasado inadvertida si el Ejército israelí no la hubiera utilizado.

Los hechos se producen al menos a un centenar de metros de los soldados israelíes, dice el periodista. El reportero de AFP, acostumbrado a cubrir conflictos, explica que se ubicó allí para hacer un directo precisamente porque el lugar estaba a una distancia bastante segura.

La AFP no logró identificar y encontrar al hombre que intentaba encender el fuego artificial. El Ejército dijo a AFP que en varias ocasiones se lanzaron hacia sus soldados fuegos artificiales como el del video.

AFP interrogó a las Fuerzas Armadas israelíes sobre qué es lo que permitía a su portavoz suponer que un periodista acusaría a Israel en caso de incidente. La intención, respondió, era “demostrar en qué peligrosa y compleja situación se colocan los periodistas y civiles cuando escogen estar en los lugares donde la organización terrorista Hamas organiza incidentes violentos”.