Vídeo: Cristiano Ronaldo anotó su primer doblete con la Juventus - Emisoras Unidas

El portugués, fichado este verano por más de 100 millones de euros por el club turinés, fue titular en las tres primeras jornadas, pero sin lograr estrenar su casillero de goles en Italia.

Este domingo logró al fin festejar con su nuevo equipo. Primero, en el minuto 50, con un gol que no pasará a la historia por su estética, aunque fue saludado por todo el público del Juventus Stadium poniéndose en pie para aplaudir.

GOAL! Cristiano Ronaldo scores his first goal for Juventus! #JuveSassuolo pic.twitter.com/4XBJjjZo97

— Tarek Khatib (@ADP1113) 16 de septiembre de 2018