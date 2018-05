Video: Cristiano Ronaldo "lastimó" a un periodista antes del juego Real Madrid vs. Liverpool - Emisoras Unidas

A pocas horas del encuentro entre el Real Madrid vs. Liverpool, Cristiano Ronaldo se hizo viral.

Un video que mostraba cuando el futbolista hirió accidentalmente a un periodista de un balonazo circuló alrededor del mundo. La reacción del crack fue lo que más sorprendió.

Todo ocurrió en la parte inicial del entrenamiento, los jugadores del equipo merengue se disponían a realizar otro ejercicio cuando Ronaldo lanzó con todas sus fuerzas un balón , que desafortunadamente impactó en la cara de Juan Lorenzana Prieto, periodista de Univision. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de la Champions League.

Hit by a @cristiano shot… But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!

Ronaldo = 👏👏👏@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 25 de mayo de 2018