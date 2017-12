Video de Tiffany Trump junto a Ivanka en bikini genera polémica - Emisoras Unidas

Tiffany e Ivanka Trump enviaron un saludo con motivo de las fiestas de fin de año.

Vestida con un bikini, Tiffany de 24 años e Ivanka de 35, envían besos a sus seguidores. Sin embargo, no todos quedaron convencidos y complacidos con el video.

Varios usuarios comentaron que existía una falta de sensibilidad de la asesora presidencial y su hermana.

“Ugh. Espero que mis impuestos no vayan a este lío”, “Esto no puede ser real. Por favor díganme que esto no es real. ¿Alguien? ¿Alguno?”, “Usted y su familia están tan fuera de contacto con la realidad. Disfruten de sus vacaciones mientras la gente lucha todos los días”, se quejaron usuarios.