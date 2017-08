VIDEO: Detienen a adolescente por bailar La Macarena en la calle

Un muchacho saudita de 14 años fue detenido en Jeddah después de que un video de él haciendo bailando la ‘Macarena’ en medio de una intersección de tráfico.

Las imágenes muestran al joven dirigiéndose hacia el centro de la calle Príncipe Mohammed bin Abdul Aziz, mientras los coches esperan una luz roja.

El éxito global de los años 90 acompañó al menor, usando auriculares, comenzó a hacer el famoso baile asociado con la canción.

El video fue recibido con una mezcla de crítica y apreciación en línea. Algunos comentaristas dijeron que el niño estaba siendo irrespetuoso, mientras que otros lo llamaron un héroe y se rieron de las imágenes.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF

— Ahmed Al Omran (@ahmed) August 19, 2017