Video: El ingenioso rescate de un jaguar que cayó en un enorme pozo - Emisoras Unidas

Un leopardo fue puesto a salvo por un grupo de aldeanos en el estado de Madhya Pradesh, India.

El incidente que paso el jueves el jueves 30 de mayo se hizo viral una semana después, luego de que usuarios de Internet elogiaran y compartieran las imágenes de Twitter.

El felino que tiene tres años de edad quedó accidentalmente atorado en un pozo gigante, y para su rescate se utilizó una escalera de seis metros de longitud.

Increíblemente, quien buscaba comida y agua entendió rápidamente que debía subir para poder sobrevivir.

Another great & successful effort by the #ForestDepartment in rescuing a #leopard somewhere in India from an open well. Absence of unruly mob around always makes things easier for the field staff. #SHER thanks and congratulates the team behind.

(video courtesy @BittuSahgal Sir) pic.twitter.com/9bfqU3Jp8I

— SHER (@sherspeak) June 2, 2018