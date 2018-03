VIDEO: Escupe en la comida de su cliente y la despiden - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una empleada escupió en la comida de una clienta debido a una discusión previa, todo el incidente se registró en un video que se volvió viral y le costó el empleo.

El hecho sucedió en Missoula, Estados Unidos, en la tienda Pita Pit, el sábado por la mañana.

El video fue publicado en la red social Facebook por una de las personas que se encontraban en el lugar y en menos de 24 horas logró cerca de 350 mil reproducciones y más de 2 mil reacciones de los internautas.

Tras el incidente la dueña del establecimiento Pita Pit, escribió en la pagina de Facebook del restaurante unas disculpas publicas, lamentando lo ocurrido y afirmó que la empleada ya había sido despedida.

“Estamos conmocionados y tristes por el incidente de la mañana temprano que tuvo lugar en nuestro restaurante. No hemos podido contactar con messenger y pedir disculpas personalmente al invitado que ha publicado al respecto. Nos gustaría hacerlo públicamente ahora.

“No sé lo que pasó antes o después de que este video fue tomado pero por favor no escuches a los que especulan. Puedo ver lo que pasó durante el vídeo y no hay excusa alguna para el tipo de comportamiento mostrado por un empleado que puedo asegurarte que ya no trabaja para nosotros”, aseguró la propietaria en la página de Facebook.