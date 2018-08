Video: Esta es la verdad del robot humanoide que aterroriza en redes sociales - Emisoras Unidas

Sin embargo ni el robot ni la escena son reales, se trata de una animación creada por computadora para un proyecto de cortometrajes post-apocalípticos de ciencia ficción llamado ADAM y filmado por Neill Blomkamp, conocido por otras películas del mismo corte, como District 9 y Chappie.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k

— Derren Brown (@DerrenBrown) 18 de agosto de 2018