VIDEO: Esta fue la sorpresa que dio Rubí para el Día del Cariño - Emisoras Unidas

Hey amigos 😍😍😍 aquí la sorpresa que les dije! para todos mis seguidores que me brindan su apoyo y palabras de ánimo día a día! les prometo seguirme preparando cada día! gracias a Dios por permitirme hacer lo que más me gusta .. Cantar!! si les agrada estaré subiendo un video semanal! aquí les dejo (Cantando en VIVO)EL COLOR DE TUS OJOS de la fabulosa BANDA MS!! 🎼🎤 me acompaña con su guitarra @solosagastegui MÍRALO COMPLETO EN MI CANAL DE YOUTUBE!! 🎬 Booking & Management @rubenrojasm

