VIDEO: Este niño de cuatro años demuestra cómo se usa un rifle - Emisoras Unidas

Una mujer en la convención de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, alentó a un niño de 4 años, a que le mostrara cómo manipulaba un rifle.

El pequeño atendió la petición de Kendall Jones, originaria de Texas quien se hizo conocida en 2014 cuando fue duramente criticada por publicar en su cuenta de Facebook, fotos de ella con animales que había cazado, entre estos un león.

Kendall Jones publicó el video en su cuenta de Instagram, y escribió: “¡Si eso no es lo mejor que he visto alguna vez! ¡Una buena educación! Cuatro años y él sabe cómo manejar un arma”.



Criticas

El video fue criticado por organizaciones que citan datos de heridas y muertes de niños por manipular armas de fuego.

Shannon Watts, una madre y activista contra las armas, recordó que 5 mil 790 niños estadounidenses son tratados cada año por heridas de bala.

A scene from the @NRA annual meeting in Dallas. 5,790 American children receive medical treatment each year for a gun-related injury; 21% of those injuries are unintentional. About 1,300 children die annually from a gun-related injury in the US. #NRAAM pic.twitter.com/6ONVhlJytG

